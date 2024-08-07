Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Okullar bu yıl erken mi açılacak? MEB duyurdu!
Okulların bu yıl erken açılacağına dair haberler sonrası öğrenciler ve veliler araştırmalara başladı. Milyonlarca öğrencinin hali hazırda tatilin tadını çıkardığı bu dönemde yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kısalacağı iddiası gündeme geldi. MEB konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki okullar erken mi açılacak? Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu?
• 07 Ağustos 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
• 07 Ağustos 2024 - 12:31 • Son Güncelleme: