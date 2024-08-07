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GündemYaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Okullar bu yıl erken mi açılacak? MEB duyurdu!
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Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Okullar bu yıl erken mi açılacak? MEB duyurdu!

Okulların bu yıl erken açılacağına dair haberler sonrası öğrenciler ve veliler araştırmalara başladı. Milyonlarca öğrencinin hali hazırda tatilin tadını çıkardığı bu dönemde yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kısalacağı iddiası gündeme geldi. MEB konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki okullar erken mi açılacak? Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu?

• 07 Ağustos 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
• 07 Ağustos 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
1Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, okulların erken açılacağına dair iddialara cevap verdi. Milyonlarca öğrencinin tatilde olduğu bu dönemde 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddiası sosyal medyada yankı buldu. Öğrenciler ve veliler de bu iddiayı araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son sözü MEB söyledi.

2Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkarırken, okulların ne zaman açılacağı da araştırılıyor.

3Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

4Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin bu yıl planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

5Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

﻿Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

6Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

7Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu



Okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

8Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu Okullar bu yıl erken mi açılacak MEB duyurdu

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.