Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Okullar bu yıl erken mi açılacak? MEB duyurdu!

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, okulların erken açılacağına dair iddialara cevap verdi. Milyonlarca öğrencinin tatilde olduğu bu dönemde 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddiası sosyal medyada yankı buldu. Öğrenciler ve veliler de bu iddiayı araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son sözü MEB söyledi.