Yaşlı kadın ve erkekler huzurevinde de rahat durmadı! Sinop'ta huzurevi sakinleri mantar üretimi yapmaya başladı
Sinop'ta "Üretimin yaşı olmaz" diyerek yola çıkan huzurevi sakinleri, misafiri oldukları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan alanda mantar üretimi gerçekleştiriyor. Huzurevi sakini 64 yaşındaki Mustafa Avcı, 'Eğitimde mantar kompostu nasıl hazırlanıyor, nemlendirme nasıl yapılıyor, bunlar bize öğretildi. Tabii 4-5 karışımla bunları bodrumda yetiştirdik. Bir ay içerisinde bu duruma getirdik. Şimdi de hasadını yaptığımız mantarları ızgarada pişirerek yedik. Böylelikle o doğanın özlemini burada hep birlikte yaşadık, çıkardık' dedi.
AA
• 21 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme: