Yaşlı çiftin üzümleri tarlada kalmasın diye seferber oldular!

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Gönüllülerden Harun Kaya da yardıma ihtiyacı olan Önsuz çiftinin üzüm bağındaki hasada destek olduklarını ifade etti.



Yaşlı çiftin sağlık sorunları nedeniyle üzümlerini toplayamadığını dile getiren Kaya, "Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak yardıma ihtiyacı olan amcamızın üzüm bağına geldik. Üzümlerini topladık. Gençlik liderimize, gençlik merkezimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bizlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz." diye konuştu.