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Yaşıtları dedikodu yaparken o dağ çileği satıyor!

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Semiha Şahin, topladığı dağ çilekleri başta olmak üzere ürünlerini pazarda satarak evinin geçimini sağlıyor.

• 26 Ocak 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
• 26 Ocak 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Yaşıtları dedikodu yaparken o dağ çileği satıyor

Mimar Sinan Mahallesi'nde Pazar günü kurulan Efekent Pazarı'nda tezgah açan Semiha Şahin, yer elması, bal kabağı, asma yaprağı, nergis ve dağ çileği satışı yapıyor.

2Yaşıtları dedikodu yaparken o dağ çileği satıyor

Mevsimine göre sattığı ürünlerin değişkenlik gösterdiğini belirten Şahin "Köy yerinde boş boş oturup, gıybet yapmaktansa çalışmak daha güzel" dedi.

3Yaşıtları dedikodu yaparken o dağ çileği satıyor

Dağ çileklerini Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'nde dağlık alanda topladığını belirten Şahin, “Boş durmayı sevmiyorum. Toplaması zahmetli ama tadı lezzetli. Sezonuna göre farklı ürünler pazara getiriyorum. Bu hafta topladığım nergis ve dağ çileklerini getirdim."

4Yaşıtları dedikodu yaparken o dağ çileği satıyor

"Dağ çileğinin paketini 70 liradan veriyorum. Tadı çok lezzetli. Bu çileği sevenler gördüğü gibi hemen alıyor. Pazarlara gidip böyle ürün satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.