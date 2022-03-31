Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı!

"ÇOCUKLA ÇALIŞMAK ZOR"

‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, setleri özleyip özlemediği sorusuna şu yanıtı vermişti:”Çok değişmiş, artık karavanlar var o zaman yoktu. Çift ekip çalışıyorlar. Sürekli sette telefonum çalıyordu kızlar anne ne zaman geliyorsun o yüzden çocukla çalışmak zor."