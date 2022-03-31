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MagazinYasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı!
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• 31 Mart 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı!

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, stres atmak için tatile çıktı.

• 31 Mart 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı
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İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

2Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyetik güzel, şimdilerde Kaz Dağları'nda doğa ile baş başa tatil yapıyor.

3Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı

Ayvacık Ahmetçe Köyü'nde bir butik otelde sakinliğin tadını çıkaran ünlü isim, patika yollarda uzun yürüyüşlere çıkıyor. İki çocuk annesi Özilhan, ormanda huzur buluyor.

4KARAVAN TATİLİ

KARAVAN TATİLİ

Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında lüks bir karavan satın alan Yasemin-İzzet Özilhan çifti, yaz sonu 300 bin lira ödedikleri araçları ile ilk seyahatlerine çıkmıştı.

5Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı.

6Yasemin Özilhan stres atmak için tatile çıktı

Zaman zaman mutfaktaki hünerlerini sosyal medya hesabından gözler önüne seren ünlü isim, ev konforunu tatile taşıdığı karavanda mutfağa girip pizza yapmıştı.

7ÇOCUKLA ÇALIŞMAK ZOR

"ÇOCUKLA ÇALIŞMAK ZOR"

‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, setleri özleyip özlemediği sorusuna şu yanıtı vermişti:”Çok değişmiş, artık karavanlar var o zaman yoktu. Çift ekip çalışıyorlar. Sürekli sette telefonum çalıyordu kızlar anne ne zaman geliyorsun o yüzden çocukla çalışmak zor."

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