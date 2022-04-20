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MagazinYasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...
• 20 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, son fotoğraflarında tarzını konuşturdu.

• 20 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
1Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti Stiline yorum yağdı...
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İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

2Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti Stiline yorum yağdı...

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda Kaz Dağları'nda doğa ile baş başa bir tatil yapmıştı.

3Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti Stiline yorum yağdı...

Ayvacık Ahmetçe Köyü'nde bir butik otelde sakinliğin tadını çıkaran ünlü isim, patika yollarda uzun yürüyüşlere çıkmıştı. İki çocuk annesi Özilhan, ormanda huzur bulmuştu.

4STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Giyim tarzıyla da sık sık adından söz ettiren Özilhan, sosyal medya hesabından yayınladığı son karelerle dikkatleri üzerine çekti. Bol pantolon ve ceketle kamera karşısına geçen ve paylaşımına "Görev için" notunu düşen 37 yaşındaki eski oyuncunun stiline yorum yağdı.

5TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Bazı takipçilerini Yasemin Özilhan'ın kombinini çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise hoşlanmadı. Ünlü isme, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar geldi.

6ÇOCUKLA ÇALIŞMAK ZOR

"ÇOCUKLA ÇALIŞMAK ZOR"

Öte yandan ‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, setleri özleyip özlemediği sorusuna şu yanıtı vermişti:

7Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti Stiline yorum yağdı...

”Çok değişmiş, artık karavanlar var o zaman yoktu. Çift ekip çalışıyorlar. Sürekli sette telefonum çalıyordu kızlar anne ne zaman geliyorsun o yüzden çocukla çalışmak zor."

8Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti Stiline yorum yağdı...
9Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti Stiline yorum yağdı...

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