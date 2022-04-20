Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Bazı takipçilerini Yasemin Özilhan'ın kombinini çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise hoşlanmadı. Ünlü isme, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar geldi.