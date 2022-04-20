• 20 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
Yasemin Özilhan paylaşımıyla dikkat çekti! Stiline yorum yağdı...
Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, son fotoğraflarında tarzını konuşturdu.
• 20 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
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İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
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Ayvacık Ahmetçe Köyü'nde bir butik otelde sakinliğin tadını çıkaran ünlü isim, patika yollarda uzun yürüyüşlere çıkmıştı. İki çocuk annesi Özilhan, ormanda huzur bulmuştu.
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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Bazı takipçilerini Yasemin Özilhan'ın kombinini çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise hoşlanmadı. Ünlü isme, "Fotoğrafı görür görmez muhteşem diye iç geçirdim", "Tarz işte bu" gibi yorumlar gelirken aynı zamanda, "Neden o pantolon anlatsana biraz", "Bence şık değil" gibi yorumlar geldi.
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