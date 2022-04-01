Yasemin Allen'den özel açıklamalar: Dünya güzeli, nazar değsin istemem!
Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerinde oyunculuğu seçen Yasemin Allen, uzun süredir Türkiye ve İngiltere arasında mekik dokumuş, son olarak Türkiye'ye yerleşmişti. Meslektaşı Tolga Güleç ile adı aşk iddialarına karışan Allen'dan özel hayatıyla ilgili açıklama geldi.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yasemin Allen, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Oyuncu, röportaj öncesi “Aynaya bakmadan çıktım ama..." diyerek saçlarını düzeltti.
YENİ PROJESİ
Dijital platformda yayınlanan, başrolleri Alperen Duymaz, Büşra Develi, Görkem Sevindik ve Yağızcan Konyalı ile paylaştığı aldığı ‘Erkek Severse’ dizisi hakkında konuşan Allen, "Çok keyifli bir işti benim için, çok rahat şartlarda çalıştım. Güzel bir projeydi, çekimleri bitti. Şimdi başka bir iş var, çok heyecanlıyım, sürpriz olsun söylemeyeyim şimdi" ifadelerini kullandı.
"İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ BAŞLADI"
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; 32 yaşındaki güzel, adının aşk iddialarına karıştığı Tolga Güleç (40) hakkında, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem” açıklamasını yaptı.
"BELLİ ZEVKLERİ OLAN BİR İNSANIM! TAVİZ VERMİYORUM"
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda 'Dayı Şov' programına konuk olmuştu. Sunucunun kendisine 'snob' diyenler olduğunu hatırlatması üzerine Allen, "Belli zevkleri olan bir insanım, taviz de vermiyorum bazen. Bu beni snob yapıyorsa..." ifadelerini kullanmıştı. Allen, İngiliz olduğu için kanında snob’luk olduğunu söylese de, sonrasında bunun utangaçlığından ötürü geliştirdiği bir defans mekanizması olduğunu belirtmişti.
"DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL BÖCEKLERİNDEN BİRİYMİŞ"
Çocukluğu Avustralya’da geçen Yasemin Allen, gençliğinde pizzacıda çalışırken bir gün depo alanına girdiğinde buzların üzerinde eli kadar bir böcek gördüğünü itiraf etmişti: Önce kıyamadık. 'Öldürsek mi, atsak mı?' diye düşünürken, 'Biraz tehlikeli bir şeye benziyor' dedik. Sonra dünyanın en ölümcül örümceklerinden biri olduğunu öğrendik. Hemen öldürdüler.