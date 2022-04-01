Yasemin Allen'den özel açıklamalar: Dünya güzeli, nazar değsin istemem!

"BELLİ ZEVKLERİ OLAN BİR İNSANIM! TAVİZ VERMİYORUM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda 'Dayı Şov' programına konuk olmuştu. Sunucunun kendisine 'snob' diyenler olduğunu hatırlatması üzerine Allen, "Belli zevkleri olan bir insanım, taviz de vermiyorum bazen. Bu beni snob yapıyorsa..." ifadelerini kullanmıştı. Allen, İngiliz olduğu için kanında snob’luk olduğunu söylese de, sonrasında bunun utangaçlığından ötürü geliştirdiği bir defans mekanizması olduğunu belirtmişti.