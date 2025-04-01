'Yaşayan İnsan Hazinesi' yarım asırdır baba mesleğini sürdürüyor! 'Çanakkale'yi avuçlarında hissediyorlar'
İzmir'de baba mesleği taş işlemeciliği sanatını yarım asrı aşkındır sürdüren 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip Dursun Köroğlu (68), Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde sergilenen 'Çanakkale'yi Avucunda Hisset' eseriyle Çanakkale ruhunu İzmir'de yaşatıyor. Eserin altında sağ elin koyulabileceği bir alan olduğunu belirten Köroğlu, "Sağ elimizi eserin altına koyarak gözlerimizi kapatıp, Çanakkale'yi düşünüyoruz" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 01 Nisan 2025 - 10:06 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 01 Nisan 2025 - 10:06 • Son Güncelleme: