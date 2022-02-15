Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Nilgün'le tekrar yaşamak isterdim'

"SON İKİ SENE BİR ÖMRE BEDELDİ"

Vefat eden eşiyle ilgili konuşan ünlü isim, "Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti" dedi.