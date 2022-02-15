Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Nilgün'le tekrar yaşamak isterdim'
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yaşar Alptekin, bugün tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Alptekin, 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği ve Aralık 2020'de vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Yüzüğünü çıkarmaması dikkat çeken ünlü isim, "Kalbimden çıkaramadım ki yüzüğümü çıkarayım" dedi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, bugün '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
"SON GÜNLERİNİ GÜZEL YAŞADI"
"Keşke şeytanın aslında en sevdiğim şeydir. Ama bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Çünkü her insanın bir çıraklık kalfalık ustalık dönemi vardır. Biz tam kalfalık döneminde tekrar bir araya geldik. Tam ustalık dönemine geçerken de kaybettim. Ama en azından son günlerini güzel yaşadı."
"SON İKİ SENE BİR ÖMRE BEDELDİ"
Vefat eden eşiyle ilgili konuşan ünlü isim, "Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti" dedi.
"VASİYETİMİ YAZDIM"
Yaşar Alptekin, "Vasiyetimi yazdım. Kızıma; kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var, ‘Bunları satma’ dedim. Evim satılmayacak bahçede torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken ‘dedemden Allah razı olsun’ desinler. Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye’ye giderken hazırladım hepsini" şeklinde konuştu.