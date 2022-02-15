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MagazinYaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Nilgün'le tekrar yaşamak isterdim'
HaberlerMagazin Haberleri Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Nilgün'le tekrar yaşamak isterdim'
• 15 Şubat 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:

Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Nilgün'le tekrar yaşamak isterdim'

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yaşar Alptekin, bugün tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Alptekin, 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği ve Aralık 2020'de vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Yüzüğünü çıkarmaması dikkat çeken ünlü isim, "Kalbimden çıkaramadım ki yüzüğümü çıkarayım" dedi.

• 15 Şubat 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, bugün '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

2Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim

Geçmişe dair bir pişmanlığı olup olmadığı hakkında konuşan Alptekin, "Hiçbir pişmanlığım yok" dedi. Bunun üzerine Gülşen Yüksel Salt'ın "Allah rahmet eylesin. Nigün Hanım'la keşke ayrılmasaydık? dediniz mi?" sorusuna yanıt veren oyuncu, şöyle konuştu:

3SON GÜNLERİNİ GÜZEL YAŞADI

"SON GÜNLERİNİ GÜZEL YAŞADI"

"Keşke şeytanın aslında en sevdiğim şeydir. Ama bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Çünkü her insanın bir çıraklık kalfalık ustalık dönemi vardır. Biz tam kalfalık döneminde tekrar bir araya geldik. Tam ustalık dönemine geçerken de kaybettim. Ama en azından son günlerini güzel yaşadı."

4Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim

"Eline imkan verilseydi bazı şeyleri tekrar yaşamak ister miydin?" sorusuna da yanıt veren Yaşar Alptekin, "Eşimle tekrar yaşamak isterdim" ifadelerini kullandı.

5KALBİMDEN ÇIKARAMADIM Kİ YÜZÜĞÜMÜ ÇIKARAYIM

"KALBİMDEN ÇIKARAMADIM Kİ YÜZÜĞÜMÜ ÇIKARAYIM"

Bu sırada 'İkinci Bahar' şarkısının çalmasıyla duygulanan Yaşar Alptekin, gözyaşlarına boğuldu. Yüzüğünü çıkarmaması dikkat çeken ünlü isim, "Kalbimden çıkaramadım ki yüzüğümü çıkarayım" dedi.

6Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim

Tekrar evlenmek konusunda da konuşan Yaşar Alptekin, "Henüz bu konuda pişmem gerekiyor. Çünkü evleneceğim kadında Nilgün'ün özelliklerini arayacağım. Bu sefer o da mutsuz olacak" dedi.

7Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim

Yaşar Alptekin, canlı yayında, Zaten ben 60 yaşındayım. Artık mezara kadar bir aşk istiyorum. Benimle yaşayacak birisini bekliyorum" açıklamasını yaptı.

8SON İKİ SENE BİR ÖMRE BEDELDİ

"SON İKİ SENE BİR ÖMRE BEDELDİ"

Vefat eden eşiyle ilgili konuşan ünlü isim, "Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti" dedi.

9Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim

Eşinin son gününde yanında olduğunu söyleyen Yaşar Alptekin, kızımla çok yorulduk eve gittik. Tam uyuyacaktık, telefon geldi. Hastane yolundayken Nilgün'ün ölüm haberini aldık. Kızımla bir süre konuşamadık, sessiz kaldık" dedi.

10HER ŞEYDE ONU ARIYORSUNUZ

"HER ŞEYDE ONU ARIYORSUNUZ"

Eski oyuncu, sözlerini; "Hayat bir şekilde devam ediyor tabi ama unutamazsınız. Beni ancak annesini, babasını, eşini kaybeden insanlar anlar. Her şeyde onu arıyorsunuz" diyerek noktaladı.

11Yaşar Alptekin canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Nilgünle tekrar yaşamak isterdim

Yaşar Alptekin'in 21 yıl sonra ikinci kez nikah masasına oturduğu, kızı Ayris'in annesi Nilgün Altınyay, kansere yakalanarak 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

12VASİYETİMİ YAZDIM

"VASİYETİMİ YAZDIM"

Yaşar Alptekin, "Vasiyetimi yazdım. Kızıma; kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var, ‘Bunları satma’ dedim. Evim satılmayacak bahçede torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken ‘dedemden Allah razı olsun’ desinler. Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye’ye giderken hazırladım hepsini" şeklinde konuştu.

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