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Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Topluma kötü örnek oldum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Serdar Ortaç gazetecilerin sorularına, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm" dedi.

AA/DHA/İHA
• 11 Kasım 2024 - 17:47 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 11 Kasım 2024 - 17:47 • Son Güncelleme:
1Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme Serdar Ortaçtan ilk açıklama: Topluma kötü örnek oldum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

220 ŞÜPHELİ

20 ŞÜPHELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

3SERDAR ORTAÇ,BATUHAN KARADENİZ...

SERDAR ORTAÇ,BATUHAN KARADENİZ...

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

4Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme Serdar Ortaçtan ilk açıklama: Topluma kötü örnek oldum

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

5ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sunucu Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

6ERBİL VE ORTAÇ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

ERBİL VE ORTAÇ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

7TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM

"TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

Serdar Ortaç'ın da savcılık ifadesi sona erdi. Ortaç, nöbetçi hakimliğin bulunduğu koridora polis eşliğinde gitti. Yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, gazetecilerin sorularına, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm" dedi.

8NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.