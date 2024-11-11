Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Topluma kötü örnek oldum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Serdar Ortaç gazetecilerin sorularına, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma kötü örnek olduğum için üzgünüm" dedi.
AA/DHA/İHA
• 11 Kasım 2024 - 17:47 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 11 Kasım 2024 - 17:47 • Son Güncelleme: