Yargıtay'tan boşanan milyonlarca çifti kapsayan karar! Dededen de nafaka talep edilebilecek

Yargıtay’ın Emsal Kararı: Dededen Nafaka Talebi

Dava dosyası hakkında konuşan Erdoğan, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 22 Aralık 2014 tarihli ve 2014/17028 sayılı kararı, nafaka davalarında emsal teşkil edecek nitelikte. Bu kararda, nafaka yükümlüsünün ölmüş olması veya bakma gücünün olmaması durumunda, bir üst zümrede yer alan dededen de nafaka talep edilebileceği hükme bağlandı. Karara göre, nafaka yükümlüsü babanın ekonomik zorluklar içinde olması ya da hayatını kaybetmiş olması durumunda, torun için dede devreye girebilecek.