Yargıtay'tan boşanan milyonlarca çifti kapsayan karar! Dededen de nafaka talep edilebilecek
Son dönemde artan ekonomik zorluklar, nafaka ödemelerinde de sıkıntılara yol açtı. Nafaka yükümlüsünün ödeme gücünün olmaması ya da ödemekten kaçınması durumunda, nafaka alacaklısı için yeni bir umut olacak detay ortaya çıktı. Yargıtay'ın verdiği emsal kararla birlikte, nafaka yükümlüsünün ölmüş olması veya bakma gücünün olmaması durumunda, bir üst zümrede yer alan dededen de nafaka talep edebiliyor. Birçok çift ise durumdan habersiz.
• 22 Ağustos 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
• 22 Ağustos 2024 - 07:01 • Son Güncelleme: