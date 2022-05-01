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MagazinYargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!
• 01 Mayıs 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!

Yargı dizisinde hakim Neva rolünü canlandıran başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından derin sırt dekolteli bir pozunu paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

• 01 Mayıs 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:
1Yargının Nevası Başak Gümülcinelioğludan derin sırt dekolteli paylaşım
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Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı dizilerinde oynayan, son olarak şu anda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da rol alan güzel oyuncu ve şarkıcı Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

2DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

DERİN SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, derin sırt dekolteli bir pozunu paylaştı.

3Yargının Nevası Başak Gümülcinelioğludan derin sırt dekolteli paylaşım

Kızıl saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden de yorum gecikmedi.

4Yargının Nevası Başak Gümülcinelioğludan derin sırt dekolteli paylaşım

Oyuncun paylaşımına alev ve kalp emojileri gönderen sosyal medya kullanıcıları "Gelecek her bir fotoğrafı sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.

5Yargının Nevası Başak Gümülcinelioğludan derin sırt dekolteli paylaşım

Başak Gümülcinelioğlu geçen hafta da yatak odası pozunu paylaşmıştı. Güzel oyuncuya, "Harikasınız", "Maşallah", "Yandı buralar" gibi yorumlar gelmişti.

6Yargının Nevası Başak Gümülcinelioğludan derin sırt dekolteli paylaşım

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