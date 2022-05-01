Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!

Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı dizilerinde oynayan, son olarak şu anda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da rol alan güzel oyuncu ve şarkıcı Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.