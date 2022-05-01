• 01 Mayıs 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:
Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan derin sırt dekolteli paylaşım!
Yargı dizisinde hakim Neva rolünü canlandıran başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından derin sırt dekolteli bir pozunu paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
• 01 Mayıs 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:
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Erkenci Kuş ve Sen Çal Kapımı dizilerinde oynayan, son olarak şu anda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da rol alan güzel oyuncu ve şarkıcı Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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