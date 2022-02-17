• 17 Şubat 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Beğeni yağdı...
Yargı dizisinde 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak uyandırıyor. Pınar Deniz'in gözlerden uzak bir yaşam süren kardeşi Huri Deniz, sırt dekolteli tatil pozuyla beğeni topladı.
• 17 Şubat 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri deniz, sosyal epey aktif kullanıyor. Bozcadada'dan pozunu paylaşan Huri Deniz, sırt dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı.