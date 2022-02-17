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MagazinYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Beğeni yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Beğeni yağdı...
• 17 Şubat 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Beğeni yağdı...

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak uyandırıyor. Pınar Deniz'in gözlerden uzak bir yaşam süren kardeşi Huri Deniz, sırt dekolteli tatil pozuyla beğeni topladı.

• 17 Şubat 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
1Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...
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Güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri deniz, sosyal epey aktif kullanıyor. Bozcadada'dan pozunu paylaşan Huri Deniz, sırt dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı.

2Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...

Huri Deniz'in iddialı paylaşımına, ''Güneş teninde güzel'', ''Adın gibi Huri'sin'' ve ''İki kardeş de çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

3Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...

Huri Deniz, kardeşi Pınar Deniz'in aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

4Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...

Instagram'da vintage ürünler satan bir sayfayı yöneten Huri Deniz, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

5Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...

Hayatına dair anları takipçileriyle paylaşan Huri Deniz'in pozlarına övgü dolu yorumlar geliyor.

6Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...

Ayrıca Huri Deniz, Pınar Deniz'in eski sevgilisi Yiğit Kirazcı ile sosyal medyada takipleşiyor.

7Yargının Ceylini Pınar Denizin kardeşi Huri Denizden tatil pozu Beğeni yağdı...

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