Yapay zekayla babasının fikrini geliştiren genç Türk mühendis hijyen algoritmasını ihraç ediyor

Batuhan Ergör, Türk gençlerine de seslenerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zorlu ve karamsar olarak gözlemlenen zamanların birileri için fırsata dönüştüğü bir gerçek. İyileştirilebilecek, üzerine eklenebilecek, üretilebilecek çok ciddi bir değer ve bununla eşleştirebileceğimiz çok ciddi bir insan kaynağı mevcut. Gençler olarak taş üstüne taş koyarak bir şeyler üretmeye gayret ederek, ilerleyerek ya da değerli ekiplere katılarak üretmeye devam etmeliyiz. Bu ülke bizim. İyi bir değer üretmek ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak hepimizin özellikle gençlerin sorumluluğu. Biz de bu yüzden üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz."