Yapay zekayla babasının fikrini geliştiren genç Türk mühendis hijyen algoritmasını ihraç ediyor
ABD'nin Chicago kentinde bulunan Northwestern Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Batuhan Ergör, babasının sağlık ve gıda sektöründe çalışanların el hijyeni takibini yapmak amacıyla oluşturmak istediği sistemi, yapay zeka destekli algoritma ile hayata geçirerek hizmet ihracatına başladı.
İSTANBUL (AA)
• 20 Haziran 2025 - 18:21 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (AA)
• 20 Haziran 2025 - 18:21 • Son Güncelleme: