Yalovalı hattat 2 Kur'an-ı Kerim'i aynı anda yazıyor

Hattatlığa ilgisini anlatan Yavaşi, "Rize'de imamlık yaptığım dönemlerde kendi imamlık yaptığım camiyi süslemeyle başladı. İmam Hatip mezunu olduğum için Arapça yazılara, hatta hat sanatına bir hayranlığım vardı. Daha sonra kendi camimi süsledim. Ondan sonra da 1977-1978 senesinde Medine'ye gittim. İslam Üniversitesi'nde okumaya başladık. O dönemde de şansım yaver gitti. Dünyaca meşhur hattat Mustafa Efendi'den 2 sene rika dersi aldım ve diploma aldım. Allah rahmet eylesin. Bu ikinci büyük sergim benim. 60 eserle başladım. Bir o kadar da etüt var. Türkiye'de en önemlisi Kur'an-ı Kerim yazma konusunda iddialıyım biraz. Daha ileri taşımak istiyorum. Çünkü 'Cenab-ı Allah ile konuşmak istiyorsanız Kur'an yazınız' hadisinden yola çıkarak biz de Kur'an okuma ile Cenab-ı Allah ile beraber oluyorsak, biz de yazmakla Cenab-ı Allah ile beraber oluyoruz elhamdülillah. Onun için gayretimdir, yazmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi de teşvik ediyorum, hat dersi alsınlar, Kur'an'ı sevsinler, yazsınlar" dedi.