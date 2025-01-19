Yalovalı hattat 2 Kur'an-ı Kerim'i aynı anda yazıyor

"6 sene önce ilk Kur'an-ı Kerim'ini 1,5 sene civarında bitirdiğini belirten Yavaşi, "Tabii harflerle konuşmak, harekelerle konuşmak, kelimelerle konuşmak, ayetlerin mealini zaman zaman düşünerek, tefekkür ederek yazmaya devam ediyorsunuz. Bazen manalarında, mealinde kayboluyorsunuz. Bazen kıssalarında kayboluyorsunuz. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa (aleyhisselam) kıssalarında kayboluyorsunuz. Kalem mürekkebi elinizde kuruyor. Ne zaman uyanıyorsunuz yazmaya devam ediyorsunuz. Şimdi 3 Kur'an-ı Kerim'i yazmayı bitirdim. 4'üncü ve 5'inciye devam ediyorum. Beraber devam ediyoruz, öyle olması gerekiyor. İnşallah onları da bitireceğim" diye konuştu.