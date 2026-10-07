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GündemYağmurların ardından ortaya çıktı! Kilogramı 500 TL’den kapış kapış satılıyor
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Yağmurların ardından ortaya çıktı! Kilogramı 500 TL’den kapış kapış satılıyor

07.10.2026 - 14:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla’da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen sezonun ilk çıntarları tezgahlara çıktı. Kilogramı 500 TL’den satışa sunulan çıntara vatandaşların ilgisi yoğun olurken, yağışların sürmesiyle birlikte ürünün bollaşması bekleniyor.

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1Yağmurların ardından ortaya çıktı! Kilogramı 500 TL’den kapış kapış satılıyor

Muğla’da son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların merakla beklediği çıntar sezonu başladı. Menteşe’nin ormanlık alanlarında yetişen sezonun ilk çıntarları, az miktarda da olsa pazarlarda tezgahlarda yerini aldı.

2Yağmurların ardından ortaya çıktı! Kilogramı 500 TL’den kapış kapış satılıyor

Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntarın kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor.

3Yağmurların ardından ortaya çıktı! Kilogramı 500 TL’den kapış kapış satılıyor

Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor. Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.

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