Yağmurların ardından ortaya çıktı! Kilogramı 500 TL’den kapış kapış satılıyor
07.10.2026 - 14:46Güncellenme Tarihi:
Muğla’da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen sezonun ilk çıntarları tezgahlara çıktı. Kilogramı 500 TL’den satışa sunulan çıntara vatandaşların ilgisi yoğun olurken, yağışların sürmesiyle birlikte ürünün bollaşması bekleniyor.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntarın kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor.
3
Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor. Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.