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Gündem Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor! Meteoroloji tarih verip uyardı
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Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor! Meteoroloji tarih verip uyardı

Son dakika meteoroloji açıkladı. Tüm yurtta yağmurların biteceği tarih belli oldu. Yağmurlar gidecek, kavurucu sıcaklar gelecek. Yağışlı hava devam edecek mi? Sıcak hava kendini ne zaman hissettirecek? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detayları anlattı. Son dakika hava durumu gelişmeleri...

• 29 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
1 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

4 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

5 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

7 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

8 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

11 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

16 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

17 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Mayıs ay'nın son günlerinde meteoroloji tahminleri güncelledi. Sarı kodlu sağanak yağmur uyarısı verdi. Havalar bir türlü ısınmadı, yaz ayları kendini hissettirmedi. Anadolu'nun iç kesimlerinde, sel ihtimali Mayıs’ın son haftasında da devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için ise durum farklı olmuyor.

18 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen detayları şu ifadelerle aktardı;

19 YURT GENELİNDE HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK

YURT GENELİNDE HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

“Ankara, Yozgat, Kırşehir, Konya, Tokat ve Kastamonu civarlarında yağış kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülüyor. Bu yağışla birlikte dolu yağışı da ihtimali var. Yıldırım düşmesi ve taşkın ve sel olaylarına da dikkat etmesi gerekecek."

20 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

"İstanbul’da yağış yağmur geçişleri olabilir. Kuzey rüzgarlar nemi arttırdı ve sıcaklığı da bir iki derece düşürecek. Çarşamba gününden itibaren bütün Türkiye’de sıcaklıklar artmaya başlıyor. Hatta hissedilir derecede artacak gibi gözüküyor. Yani cumartesi-pazar Marmara ve Ege’de yaz değerlerine ulaşacak. İstanbul’da 29 derecelere kadar çıkma ihtimali var”

21 EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDE ALIŞTIĞIMIZ YAZ HAVASI KENDİNİ GÖSTERECEK Mİ

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ALIŞTIĞIMIZ YAZ HAVASI KENDİNİ GÖSTERECEK Mİ?

“Hava İzmir’de ve Antalya’da 30 dereceyi geçecek. Batı bölgelerimizde sanki bir yaz havasını yaşayacağımız gibi gözüküyor”

22 YURT GENELİNDE NASIL BİR HAZİRAN AYI YAŞANACAK

YURT GENELİNDE NASIL BİR HAZİRAN AYI YAŞANACAK?

“Haziran ayından itibaren bu sene yaz aylarında sıcaklık dalgalarını bekliyoruz”

23 Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor Meteoroloji tarih verip uyardı

Öte yandan perşembe ve cuma gününden sonra yurt genelinde yüksek sıcaklıklar hakim olacak.