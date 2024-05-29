Yağmurlar bitiyor, kavurucu sıcaklar başlıyor! Meteoroloji tarih verip uyardı
Son dakika meteoroloji açıkladı. Tüm yurtta yağmurların biteceği tarih belli oldu. Yağmurlar gidecek, kavurucu sıcaklar gelecek. Yağışlı hava devam edecek mi? Sıcak hava kendini ne zaman hissettirecek? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen hava durumu ile ilgili merak edilen tüm detayları anlattı. Son dakika hava durumu gelişmeleri...
• 29 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2024 - 18:36 • Son Güncelleme: