Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağmur bitti, bahar geldi derken yağışlar yeniden yüzünü gösterecek. Kuvvetli geliyor, gün verildi. Onlarca ilde etkili olacak. Öte yandan bugün ise kısa süreli olarak sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova ile Kocaeli'in batısında yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıktı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevreleri de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Hava durumu ile ilgili son gelişmeler...
Hava durumu son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'in batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadenizde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla Ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde kısa süre yerel olarak İstanbul, Bursa ve Yalova ile Kocaeli'in batısında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık iç ve doğu bölgelerde 3-4 derece artıyor Batıda değişmiyor. Akdeniz, güney Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yaz geldi."
MARMARA
Parçalı VE çok bulutlu, bu sabah sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Kocaeli'nin batı kesimnlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 22°CAz bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli
TOKAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 15°CAz bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
CUMARTESİ HAVA DURUMU
PAZAR HAVA DURUMU
PAZARTESİ HAVA DURUMU
SALI HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
Kuvvetli yağışlar yeni haftanın ortasında, çok sayıda ilde tekrar başlayacak.