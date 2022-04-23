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GündemYağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...
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Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağmur bitti, bahar geldi derken yağışlar yeniden yüzünü gösterecek. Kuvvetli geliyor, gün verildi. Onlarca ilde etkili olacak. Öte yandan bugün ise kısa süreli olarak sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova ile Kocaeli'in batısında yağış görülmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıktı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevreleri de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Hava durumu ile ilgili son gelişmeler...

• 23 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...

Hava durumu son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'in batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...

Öğle saatlerinden sonra ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadenizde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

3Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla Ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4PROF. DR. ŞENDEN AÇIKLAMA

PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde kısa süre yerel olarak İstanbul, Bursa ve Yalova ile Kocaeli'in batısında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık iç ve doğu bölgelerde 3-4 derece artıyor Batıda değişmiyor. Akdeniz, güney Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yaz geldi."

5MARMARA

MARMARA

Parçalı VE çok bulutlu, bu sabah sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Kocaeli'nin batı kesimnlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

6Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...

KIRKLARELİ °C, 21°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°CAz bulutlu ve açık

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 22°CAz bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11Yağmur tekrar başlıyor, kuvvetli geliyor Meteoroloji son dakika açıkladı Tarih verildi, onlarca il için flaş uyarı...

KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

TOKAT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık

VAN °C, 15°CAz bulutlu ve açık

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık

15CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

16PAZAR HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU

17PAZARTESİ HAVA DURUMU

PAZARTESİ HAVA DURUMU

18SALI HAVA DURUMU

SALI HAVA DURUMU

19ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Kuvvetli yağışlar yeni haftanın ortasında, çok sayıda ilde tekrar başlayacak.

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