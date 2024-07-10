Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor! İstanbul dahil 16 il için saat verildi
Meteoroloji'den kırmızı alarm verildi. Kuvvetli yağış için son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük oldu.
• 10 Temmuz 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 11:17 • Son Güncelleme: