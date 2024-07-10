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Gündem Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor! İstanbul dahil 16 il için saat verildi
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Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor! İstanbul dahil 16 il için saat verildi

Meteoroloji'den kırmızı alarm verildi. Kuvvetli yağış için son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük oldu.

• 10 Temmuz 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 11:17 • Son Güncelleme:
1 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

2 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

3 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

4 PROF. DR. ORHAN ŞEN: TERLEYECEĞİZ, TERİMİZ KURUMAYACAK

PROF. DR. ORHAN ŞEN: TERLEYECEĞİZ, TERİMİZ KURUMAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için hava tahminini şu sözlerle açıkladı: İstanbul'a yarından sonra perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek.

5 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

Terleyip terimiz kurumayacak. Denize girenler de 11-17:00 saatleri arasında dikkat etsinler. Ağaç altlarına girsinler denizde durmasınlar.

6 BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

9 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

10 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük oldu.

11 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

14 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

KOCAELİ °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

15 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

16 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

19 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

ANKARA °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

20 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

ESKİŞEHİR °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

SİNOP °C, 27°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

24 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

ARTVİN °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

TRABZON °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

27 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

KARS °C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 36°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

29 Yağmur kuvvetli şekilde geri dönüyor İstanbul dahil 16 il için saat verildi

GAZİANTEP °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu