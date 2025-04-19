Yağmur, gök gürültülü sağanak, sis ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji son raporu açıkladı; Göz gözü görmeyecek
Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya’nın ve Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
• 19 Nisan 2025 - 19:38 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2025 - 19:38 • Son Güncelleme: