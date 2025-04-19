Yağmur, gök gürültülü sağanak, sis ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji son raporu açıkladı; Göz gözü görmeyecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 2°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 8°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı