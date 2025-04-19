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GündemYağmur, gök gürültülü sağanak, sis ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji son raporu açıkladı; Göz gözü görmeyecek
HaberlerGündem Haberleri Yağmur, gök gürültülü sağanak, sis ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji son raporu açıkladı; Göz gözü görmeyecek

Yağmur, gök gürültülü sağanak, sis ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji son raporu açıkladı; Göz gözü görmeyecek

Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya’nın ve Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

• 19 Nisan 2025 - 19:38 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2025 - 19:38 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Yarın (Pazar) öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 9°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 17°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK 9°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 12°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 10°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 9°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu