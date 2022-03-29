Will Smith yaşanan olayın ardından sessizliğini bozdu: Özür dilerim Chris haddimi aştım!

OSCAR ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?

Konuyla ilgili dün CNN Türk canlı yayınında konuşan Yunus Emre Erdölen, "Akademi şiddeti kınayan bir tweet attı, ama Will Smith'i kınamadı. Bir kesim şiddetin karşısında dururken, bir kısım da Smith'i destekledi. 'Ödül geri alınsın' talepleri var ancak bu tek ses değil. O nedenle olur mu bilemiyorum" dedi.



"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"



Tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Yaptıkları için pişman olduğunu belirten yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı: