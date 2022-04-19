Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.508-0.10EURO15.850.40USD14.660.22ALTIN924.60-0.73
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Bilim ve TeknolojiWhatsApp'tan yeni özellik! Değişiyor, son görülme özelliği...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri WhatsApp'tan yeni özellik! Değişiyor, son görülme özelliği...
    ABONE OL

    WhatsApp'tan yeni özellik! Değişiyor, son görülme özelliği...

    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. İşte yeni gelen özellikler...

    • 19 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
    • 19 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
    1WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

    2SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

    SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

    WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor.

    3WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.

    4WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

    5WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...
    6WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

    7MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

    MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

    İfadeler - WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

    8WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor.Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

    9YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

    YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

    Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

    10DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

    DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

    100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

    11DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

    DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

    Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

    12GRUP ANKETİ GELİYOR

    GRUP ANKETİ GELİYOR

    WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında.iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.

    13WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

    14SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

    SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

    SOHBET DIŞI OYNATMATelefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

    15KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

    KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

    Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz

    16DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

    DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

    Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

    17TASLAK ÖNİZLEME

    TASLAK ÖNİZLEME

    Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

    18OYNATMAYI HATIRLA

    OYNATMAYI HATIRLA

    Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

    19WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMAHem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

    20LİNK ÖNİZLEME

    LİNK ÖNİZLEME

    WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.

    21HATALAR DÜZELTİLDİ

    HATALAR DÜZELTİLDİ

    WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu.Şirket oluşan bugları çözdü.

    22ANDROİDDE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

    ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

    WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

    23MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu.

    24WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak.WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu

    25WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi.WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11.

    26WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor.WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    27MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    28WhatsApptan yeni özellik Değişiyor, son görülme özelliği...

    WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

    29ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    30WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

    31ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

    Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler

    32‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

    ‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

    Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

    Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 5 hafta sonra ilk kez oldu! Rekor tahmin geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 5 hafta sonra ilk kez oldu! Rekor tahmin geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Rus ordusunun ilerlemesini durdurdu! Ukraynalılar çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyuyor..

    Rus ordusunun ilerlemesini durdurdu! Ukraynalılar çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyuyor..

    Yoğun yağış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, sarı ve turuncu uyarılar art arda geldi, 37 ilde bugünden itibaren...

    Yoğun yağış başlıyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, sarı ve turuncu uyarılar art arda geldi, 37 ilde bugünden itibaren...