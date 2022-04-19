WhatsApp'tan yeni özellik! Değişiyor, son görülme özelliği...

ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.