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    Bilim ve TeknolojiWhatsApp'ta yeni dönem! Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor! Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri WhatsApp'ta yeni dönem! Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor! Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...
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    WhatsApp'ta yeni dönem! Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor! Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    WhatsApp kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tamamen değişti. Yeni uygulama resmen tanıtıldı. Tüm mesajlar için geçerli olacak. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Aynı zamanda son görülme özelliğine de yeni bir güncelleme geliyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket bir üyelik modeli üzerinde çalışıyor. Bu durum 'WhatsApp paralı mı olacak?' sorusunu gündeme getirdi. WhatsApp'a gelecek yeni özellikler ve son gelişmeler...

    • 21 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
    • 21 Nisan 2022 - 12:37 • Son Güncelleme:
    1WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.

    2WHATSAPP PARALI MI OLACAK

    WHATSAPP PARALI MI OLACAK?

    Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.

    3WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

    4SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

    SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

    WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor.

    5WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.

    6WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

    7GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

    8MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

    MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

    İfadeler - WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

    9WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

    10YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

    YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

    Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

    11DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

    DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

    100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

    12DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

    DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

    Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

    13GRUP ANKETİ GELİYOR

    GRUP ANKETİ GELİYOR

    WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında.

    14WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

    15SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

    SESLİ MESAJLARA 6 YENİ ÖZELLİK

    SOHBET DIŞI OYNATMA: Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

    16WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET: Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

    17WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME: Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

    18WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    TASLAK ÖNİZLEME: Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

    19WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    OYNATMAYI HATIRLA: Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

    20WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    İLETİLEN MESAJLARDA HIZLI OYNATMA: Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek.

    21LİNK ÖNİZLEME

    LİNK ÖNİZLEME

    WhatsApp'ın uygulama versiyonunda paylaşılan linkler için önizleme çıkıyor ancak bu durum WhatsApp Web ve masaüstü için geçerli değil. Şirket yaptığı son güncellemeyle masaüstü uygulaması WhatsApp Destkop'ta link önizlemesine izin veriyor.

    22HATALAR DÜZELTİLDİ

    HATALAR DÜZELTİLDİ

    WhatsApp hem web hem masaüstü sürümünde önceden link önizlemesi mümkündü. Şirket çoklu cihaz desteği uygulamasını yayına aldıktan sonra sistem hata verdi ve önizlemeler kayboldu. Şirket oluşan bugları çözdü.

    23ANDROİDDE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

    ANDROİD'DE KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

    WhatsApp bir süre önce iOS'a sahip cihazlarda kamera arayüzünü değiştirmişti. WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre yenilenen arayüzün beta testleri başladı. Kamera ekranında daha küçük butonlar bulunuyor. WhatsApp ayrıca medya paylaşımını da daha pratik bir hale getiriyor. Son kullanılanlar ve galeri olarak sistem ayrıma gidiyor.

    24MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    MANUEL OLARAK DİL AYARLAMA

    Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu. WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde zaten vardı ancak şirket politika gereği bu özelliği diğer ülkelere açmıyordu.

    25WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    26MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

    WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    27WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    28ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ

    Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    29WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

    WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.

    30WhatsAppta yeni dönem Tamamen değişti, ilk kez yapılıyor Yeni uygulama resmen tanıtıldı, mesajlarda artık...

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİBununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

    ‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAKGelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

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