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    SağlıkVücudu tamamen temizliyor! Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor!
    HaberlerSağlık Haberleri Vücudu tamamen temizliyor! Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor!
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    Vücudu tamamen temizliyor! Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor!

    Cevizin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Tüketir tüketmez etkisini gösteren ceviz, kısa sürede tüm damarları temizliyor, hafızayı güçlendiriyor ve cildi yeniliyor. Uzmanlar cevizi düzenli tüketenlerin özellikle kalp sağlığı açısından önemli faydalar görebileceğini belirtiyor. Yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Araştırmalar, her gün düzenli olarak ceviz tüketen kişilerin, kalp damar sağlığının daha iyi olduğunu ve hafıza problemleri yaşamadıklarını ortaya koyuyor. Dr. Muammer Yıldız ceviz tükettikten sonra vücutta meydana gelen mucizevi değişimleri sıraladı.

    • 13 Şubat 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
    • 13 Şubat 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
    1Vücudu tamamen temizliyor Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor

    Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

    2Vücudu tamamen temizliyor Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor

    Pennsylvania'da Penn State University'nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor.

    3Vücudu tamamen temizliyor Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor

    Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi.

    4Vücudu tamamen temizliyor Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor

    Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz.

    5Vücudu tamamen temizliyor Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor

    Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı.

    6Vücudu tamamen temizliyor Tüketir tüketmez etki ediyor, faydaları saymakla bitmiyor

    Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.

    7KALP VE DAMARLARA FAYDALARI

    KALP VE DAMARLARA FAYDALARI

    Sağlıklı bir yaşamın parçası olarak ceviz yemek kalp için iyidir. Doymamış yağ asitleri ve diğer besinleri içeren ceviz önemli bir aperatif yiyecektir diyebiliriz. Eğer kalp ile ilgili sorununuz varsa doğru tüketilmesi durumunda cevizin faydasını göreceksiniz.

    8KEMİKLERE FAYDALARI

    KEMİKLERE FAYDALARI

    Bazı uzmanlar cevizde bulunan kalori miktarının kiloya neden olacağını iddia ediyor fakat buna karşılık büyük bir çoğunluk ise aşırı şekilde beslenilmediği sürece cevizin içerdiği kalorinin kemiklerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtmektedirler.Ayrıca ceviz tüketiminden sonra meydana gelen kalorinin vücut tarafından depolanmadığı belirtiliyor.

    9CİLDE FAYDALARI

    CİLDE FAYDALARI

    Omega 3 yağı ve zengin bakır içeren cevizin cilde de çok faydası vardır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur.

    10BEYİNE FAYDALARI

    BEYİNE FAYDALARI

    Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar. Bazı bilim adamları besin maddelerinin hangi organımıza benziyor ise o organa faydalı olduğu yönünde iddiaları var ki ceviz de görüntü olarak beyine benziyor.Fakat cevizin beyine benzemenin ötesinde ciddi anlamda beyine faydaları var. Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenen ceviz, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorununuzu çözebilir.

    11DİYABETE FAYDALARI

    DİYABETE FAYDALARI

    Diyabet hastalığında karşılaşılan en sık sorun kan şekerinin yükselmesidir. Ceviz ise kan şekerinin makul seviyelerde kalmasına yardımcı olmaktadır. Böylece diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir.

    12KOLESTEROLE FAYDALARI

    KOLESTEROLE FAYDALARI

    Günlük 4-5 tane ceviz tüketiminin kolesterolü düşürür. İyi kolesterol seviyeni yükseltir ve kötü kolesterol yükselmesine engel olur.İşte damarları temizleyen diğer besinler...

    13ZEYTİNYAĞI

    ZEYTİNYAĞI

    Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

    14BADEM

    BADEM

    E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller.

    15NAR

    NAR

    İçerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar, kan akışını arttırır ve damarların tıkanmasını önler.

    16ZERDEÇAL

    ZERDEÇAL

    Zerdeçal, damar temizliğinde en etkili baharatlardan biridir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

    17BROKOLİ

    BROKOLİ

    K vitamini ve lif açısından zengin olan brokoli, kolesterolü ve tansiyonu düşürür. K vitamini damarlardaki kalsiyum seviyesini dengeler.

    18AÇAİ ÜZÜMÜ

    AÇAİ ÜZÜMÜ

    Özellikle kolesterolü düşüren bu meyve kan akışını dengeler ve bu sayede kalp için çok faydalıdır.

    19YEŞİLÇAY

    YEŞİLÇAY

    Yeşil çay, damarlara hasar veren oksidatif stresi azaltır ve damarları temizler. İçerdiği antioksidanlar kolesterolü düşürür ve bu sayede kalbi korur.

    20KUŞKONMAZ

    KUŞKONMAZ

    Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.

    21YULAF

    YULAF

    Yulaf, kolesterolü düşürür ve damarları temizler. Öğünlerinize yulafı eklemenizi öneririz.

    22TARÇIN

    TARÇIN

    Antioksidan deposu olan tarçın, kandaki şekeri düşürür ve bu sayede damarlar için çok faydalıdır. Günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.

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