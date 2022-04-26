• 26 Nisan 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor tarzıyla dikkat çekti! Amuda kalktı ve...
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde rol almaya başladığı günden beri popülerliğini artırdı. Oyuncu Zeynep Sever Demirel'in sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor. Demirel son olarak spor tarzını gösterip amuda kalkınca takipçilerinden beğeni topladı.
• 26 Nisan 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
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2009 Miss Belçika güzeli ve şimdilerde Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel pozlarıyla gündeme geliyor. Zeynep Sever Demirel son olarak spor yaptığı anları paylaştı.
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