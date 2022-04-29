Victoria Beckham inzivaya çekildi! Bedeli haftalık 200 bin TL!
Geçtiğimiz günlerde oğlu büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz'in düğünündeki stiliyle gündeme gelen Victoria Beckham, detoks kampına girdi. Beckham haftada yaklaşık 200 bin TL ödediği İtalyan merkezinde inzivaya çekildi.
Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020 yılının temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR
Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.
23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu ancak bu iddia hakkında ne Beckham, ne de Peltz ailesinden bir açıklama gelmemişti.
HER İKİ AİLE DE ZENGİN
Sözleşmenin ardından servetleriyle gündeme gelen ailelerden Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon Sterlin (yaklaşık 730 milyon TL). Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı.
Peltz ailesinin 1,3 milyar Sterlin (yaklaşık 25 milyar TL) serveti bulunuyor. Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz.
30 SAATLİK AÇLIK!
İtalya’daki inziva merkezi şov dünyasından konuklarını, yedi gecelik programlarla ağırlıyor. 30 saatlik açlıkla kendilerini arındıran sakinler, bir tedavi umuduyla kafein, şeker, hayvansal proteinler ve alkolden uzak duruyorlar ve kapsamlı paketin bir parçası olarak altı hidro-aromaterapi seansından geçiyorlar.
Beckham'ın ayrıca, birkaç doktor randevusuna ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının akupunktur noktalarını uyardığı dört enerji kontrollü hücresel rezonans tedavisine de yaptırdığı öğrenildi.