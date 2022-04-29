Victoria Beckham inzivaya çekildi! Bedeli haftalık 200 bin TL!

Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020 yılının temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.



EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR



Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.



23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu ancak bu iddia hakkında ne Beckham, ne de Peltz ailesinden bir açıklama gelmemişti.