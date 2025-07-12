Venedik ve Paris'in tahtını salladı! Dünyanın en romantik şehri artık burası: Romantizmde zirveye çıktı!

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Kapadokya'nın romantik bir yer olduğunu söyleyen Sümeyye Genç; "Kapadokya'yı çok beğendik. Burası çok güzel bir şehir. Şu anda gün doğumunu ve balonları izliyoruz" ifadelerini kullandı. Çinli Turist Wan Zhıchen ise; "Kapadokya'da Çin'de çok popüler olan bir bölge. Çok geniş ve güzel bir coğrafya. Bu nedenle Çin'de herkes sosyal medyasında Kapadokya'dan mutlaka bahsediyor. Ya gelmiştir, yada mutlaka gelmek istiyordur. Biz çok şanslıyız, geldik ve gördük" dedi. Çinli turist Xıangyang Zeng'da; "Kapadokya'ya gelmek istiyordum. Özellikle uçan balonları ve bu tarihi yerleri çok merak ediyordum. Burası ile ilgili görseller Çin'de sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyordu. Bu burada olmaktan çok mutluyum" dedi.