Ve kar geri döndü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak
Kar yağışları geri döndü. Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışı İstanbul'un yanı başına kadar geldi. Kar yağışı yarın da devam edecek. Meteoroloji'den yeni kar uyarısı geldi. Kimse bunu beklemiyordu. Mayıs'ta kışlıklar yeniden çıkıyor. 18 il için kar uyarısı yapılırken onlarca kentte de sarı alarm verildi. İşte kar, fırtına ve soğuk hava dalgasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
• 06 Mayıs 2024 - 12:14 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2024 - 12:14 • Son Güncelleme: