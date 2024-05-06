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Gündem Ve kar geri döndü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak
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Ve kar geri döndü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

Kar yağışları geri döndü. Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışı İstanbul'un yanı başına kadar geldi. Kar yağışı yarın da devam edecek. Meteoroloji'den yeni kar uyarısı geldi. Kimse bunu beklemiyordu. Mayıs'ta kışlıklar yeniden çıkıyor. 18 il için kar uyarısı yapılırken onlarca kentte de sarı alarm verildi. İşte kar, fırtına ve soğuk hava dalgasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

• 06 Mayıs 2024 - 12:14 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2024 - 12:14 • Son Güncelleme:
1 Ve kar geri döndü Meteorolojiden yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 11 il için ise kar alarmı verildi. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı başladı. Lapa lapa yağış İstanbul'un yanı başına kadar dayandı Meteoroloji yeni uyarısında kar yağışının yarın da devam edeceğini açıkladı.

2 Ve kar geri döndü Meteorolojiden yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 ZİRAİ DON UYARISI:

ZİRAİ DON UYARISI:

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

6 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin Kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ve kar geri döndü Meteorolojiden yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

14 Ve kar geri döndü Meteorolojiden yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

Bugün Pazartesi, batı bölgeler açık, Doğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklık Güneybatıda 2-4 derece artacak, Güneydoğu'da 3-5 derece azalacak. Osmaniye, Malatya, Elazığ, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevresinde yağışlar kuvvetli.

15 SICAKLIK ARTTIKTAN SONRA TEKRAR YAĞIŞ VAR

SICAKLIK ARTTIKTAN SONRA TEKRAR YAĞIŞ VAR

Salı gününden itibaren sıcaklıklar Batıda artmaya başlıyor. İstanbul'da Çarşamba 23 C. Marmara'ya ve Ege'ye cuma günü yağmur geliyor. Hafta sonu ülkede yağışla birlikte sıcaklık tekrar 3-4 derece düşerek tekrar ortalamanın altına inecek. Isınma 15 Mayıs'tan sonra gelecek.

16 VANDA KAR SÜRPRİZİ

VAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

17 DOĞU KARADENİZDE KIŞ GERİ DÖNDÜ

DOĞU KARADENİZ'DE KIŞ GERİ DÖNDÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek rakımlı yerlerinde etkili olan soğuk ve yağmurlu hava kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışına etkili oldu.

18 Ve kar geri döndü Meteorolojiden yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

Rize'nin 2600 rakımlı Ovit Yaylası'nda sabah saatlerinde kar yağışı başlarken, Kaçkar Dağları'nın zirvesi de beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Rize ve Artvin'de yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, ısınmak için yeniden sobalarını yaktı. Meteoroloji verilerine göre bölgede soğuk hava dalgasının hafta boyunca süreği tahmin ediliyor.

19 TUNCELİ

TUNCELİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, mayıs ayında yüksek kesimlerin kar yağışlı etkili oldu. Dağlar ve köyler beyaza büründü.

20 Ve kar geri döndü Meteorolojiden yeni uyarı geldi, 18 kent için alarm verildi: Kar, fırtına ve kuvvetli yağış son kez vuracak

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Pülümür ilçe merkezin de yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Cankutaran mevki ve 3 bin 287 yüksekliğindeki Bağır Paşa Dağı başta olmak üzere diğer yüksek kesimler ve köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü kentte meteoroloji yağış uyarılarını sürdürdü.

21 ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincan kent merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Erzincan’ı çevreleyen 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağı ile Munzur Dağlarının zirveleri kardan beyaza büründü.