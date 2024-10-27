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GündemVe beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi
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Ve beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Kar yağışı başladı. Birçok böyleye yılın ilk karı düştü. Lapa lapa yağış sonrası yollar kapandı, evler kara gömüldü. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar dalga dalga yayılacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte etkisini attırdı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 27 Ekim 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
• 27 Ekim 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
1Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etki alanını artırıyor.

2Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Trabzon’da özellikle kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan yollara müdahale ediyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Çarşıbaşı’nın Şahinli, Köprübaşı’nın Köşk, Taşlı, Yangın, Kovuktaş, Sürmene’nin Gangel, Şalpazarı’nın Alaca, Düzköy’ün Kadırga, Derinoba, Fengo, Alazlı, Beypınarı, Hırsafa, Hayrat’ın Mesoraş, Yomra’nın Sırganlı, Çaykara’nın Mahtala, Maçka’nın Ambarlı, Mincanos ve Kazıklı yaylalarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

3Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca Köprübaşı ilçesinin Seslikaya Yaylası’nda mahsur kalan arabaları kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi’nin kardan dolayı kapanan yolu da ulaşıma açılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi.

4Olumsuz hava koşullarında yolculuk yapmayın

"Olumsuz hava koşullarında yolculuk yapmayın"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, yoğun kar yağışından dolayı kapanan mahalle ve yayla yollarında çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü önlem alınmıştır. Vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında yayla yollarını kullanmaktan kaçınmalıdır. Herhangi olumsuz bir durumda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi’nin (TİKOM) Alo 153 hattına bilgi verilmesi yeterlidir" denildi.

5TIRLAR YOLDA KALDI

TIRLAR YOLDA KALDI

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Posof kara yolunun Ulgar dağı mevkiinde tırlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı tırlar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.Ardahan-Şavşat kara yolunda ise kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir tır kayarak yoldan çıktı. Ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

6KAR KALINLIĞI BİR METREYİ BULDU

KAR KALINLIĞI BİR METREYİ BULDU

Hakkari'de kar kalınlığının bir metreyi bulduğu üs bölgesi yolunda çalışmalar başlatıldı.Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.

7EVLER KARA GÖMÜLDÜ

EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Başkale'nin yüksek bölgelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonucu kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar, özellikle Sualtı Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.Başkale ilçesine bağlı Sualtı ile Esenyamaç mahalleleri yakınındaki Mor Dağlarındaki yaylalarda bulunan çobanlar ve küçükbaş hayvanlar da kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte yayladaki sürüler ağıllara indirildi.Sualtı Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin kış aylarında ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini ifade etti.

8Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte İstanbullular merak içerisinde başta belirtilen bu soruların cevabını araştırıyor. Kar yağışıyla ilgili CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yorum geldi.

9Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

İstanbul'daki kar yağışı hakkında açıklama yapan Prof.Dr. Şen, kar yağışı için şu açıklamaları yaptı;"Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor.

10Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor."

11YAĞIŞLAR ARTACAK

YAĞIŞLAR ARTACAK

Yani daha geçen sene çok sıcak bir kış geçirdik geçen sene. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu sene ortalamaların civarında veya ortalamaların bir türlü üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Ama yağışlar da geçen seneye göre biraz artacak gibi gözüküyor. Ama sonbahardaki yağışlar çok tatmin edici ve değil. Ama yine de yağışsızlıktan daha iyidir. Yağışlar haftada 1 olsa da Marmara bölgesinde yağıyor. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar, önemli yağışlar devam ediyor

12BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

13MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

14EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

15AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

16İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık