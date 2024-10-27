Ve beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi

YAĞIŞLAR ARTACAK

Yani daha geçen sene çok sıcak bir kış geçirdik geçen sene. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu sene ortalamaların civarında veya ortalamaların bir türlü üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Ama yağışlar da geçen seneye göre biraz artacak gibi gözüküyor. Ama sonbahardaki yağışlar çok tatmin edici ve değil. Ama yine de yağışsızlıktan daha iyidir. Yağışlar haftada 1 olsa da Marmara bölgesinde yağıyor. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar, önemli yağışlar devam ediyor