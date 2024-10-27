Ve beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, İstanbul dahil çok sayıda il için yeni uyarı geldi
Kar yağışı başladı. Birçok böyleye yılın ilk karı düştü. Lapa lapa yağış sonrası yollar kapandı, evler kara gömüldü. MGM'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar dalga dalga yayılacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte etkisini attırdı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...
• 27 Ekim 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
• 27 Ekim 2024 - 13:07 • Son Güncelleme: