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Gündem Ve beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, çok sayıda il için yeni uyarı geldi
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Ve beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, çok sayıda il için yeni uyarı geldi 

Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Kar lapa lapa yağacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Öte yandan MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasında vatandaşlar toz taşınımı uyarısında bulundu. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...

• 15 Mart 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
1 Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2 Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, çok sayıda il için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

3 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu .

KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

8 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu.

KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

SİVAS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

BOLU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARABÜK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 16°C Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN °C, 12°C Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

TOKAT °C, 13°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

TRABZON °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Şırnak çevreleri ile Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

MALATYA °C, 12°C Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu.

VAN °C, 11°C Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu.

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir..

DİYARBAKIR °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..

ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

15 Ve beklenen kar yağışı başladı Lapa lapa yağacak, çok sayıda il için yeni uyarı geldi

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen sosyal medyadan hava tahminini paylaştı. Şen şu ifadeleri kullandı:

Bugün Perşmbe yurtta yağış var. Doğu ve Güneydoğu'da rüzgar güneyden kuvvetli. Bu bölgelerde bugün ve yarın Suriye ve Irak'tan toz taşınıyor. Solunum yoluyla alınırsa sağlıksız, yağışla inerse faydalı. Gümüşhane hattının doğusu özellikle yarın Ardahan, Hakkari, Van, Kars ve Ağrı'da etkili olacak. 

16 KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Mart ayında yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. İller tek tek açıklandı. 5 günlük hava tahmin raporuna göre cuma günü kar geliyor.

17 VE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

VE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri karlı havanın etkisi altına girdi. Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Beldesi yağan karla beyaza büründü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yüksek rakımlı geçit noktalarda geceden itibaren yağış kara dönüşürken yollarda ulaşımda aksamamalar yaşanmaması için karla mücadele ekipleri aralıklı çalışma sürdürüyor. Meteorolojiden sürücüler için sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden uyarıda bulunuldu. “Çığ uyarısı” Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.