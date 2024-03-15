Ve beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağacak, çok sayıda il için yeni uyarı geldi
Kış bu sene beklenenden daha sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı görülmezken pek çok kişi bahar havasına girdi. Ancak kış henüz bitmedi. Mart ayı en soğuk aylardan biri olacak. Kar lapa lapa yağacak. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Öte yandan MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasında vatandaşlar toz taşınımı uyarısında bulundu. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 15 Mart 2024 - 10:23 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 10:23 • Son Güncelleme: