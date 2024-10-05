Vatandaşın sağlığını hiç sayıyorlar: Hileli ürünler tespit edilirse nereye şikayet edilecek? İşte detaylar
Kırmızı etten, süt ürünlerine, gıda takviyelerinden zeytinyağına kadar her kalem ürün Bakanlığın radarında! Ekim ayı itibarıyla taklit ve tağşişi yapılan ürünler listesi yayınlandı. Gıdada sahtecilik günyüzüne çıktı. Sahte bal, eşek eti, nişasta ve boyalı ürünler dikkat çekti. Vatandaşların son dönemde çok rağbet gösterdiği bir üründe ise ilaç etken maddesine rastlanıldı. Peki vatandaşlar hileli ürünleri tespit ettiği taktirde nereye şikayet etmeli? İşte detaylar...
• 05 Ekim 2024 - 10:18 • Son Güncelleme:
• 05 Ekim 2024 - 10:18 • Son Güncelleme: