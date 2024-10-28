Vanlı kadınlar, kaybolan desenleri yeniden hayata döndürüyor
Van'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 yıldır hizmet veren kilim atölyelerine gelen kadınlar, tezgahların başına geçip motifleri büyük bir titizlikle işliyor. 100'den fazla deseni bulunan Van ve Hakkari yöresine ait her bir kilimin ayrı bir hikayesi bulunuyor, motifleriyle de yörenin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Açılan atölyelerde 50 kadın, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatına yeniden canlandırıyor.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 28 Ekim 2024 - 09:58 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
• 28 Ekim 2024 - 09:58 • Son Güncelleme: