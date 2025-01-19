Van'da yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor
Van'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (65), çöp ve atık malzemeler ile Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı bölgelerde toplayıp kuruttuğu ölü inci kefaliyle birbirinden güzel tablolar yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirten Demir, bu şekilde 600'e yakın tablo ve biblolarını evinde ve atölyesinde sergilediğini söyledi.
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
• 19 Ocak 2025 - 12:46 • Son Güncelleme:
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
• 19 Ocak 2025 - 12:46 • Son Güncelleme: