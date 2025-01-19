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Van'da yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Van'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (65), çöp ve atık malzemeler ile Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı bölgelerde toplayıp kuruttuğu ölü inci kefaliyle birbirinden güzel tablolar yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirten Demir, bu şekilde 600'e yakın tablo ve biblolarını evinde ve atölyesinde sergilediğini söyledi.

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
• 19 Ocak 2025 - 12:46 • Son Güncelleme:
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
• 19 Ocak 2025 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Vanda yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Erciş'te oto yedek parçası satarak ailesini geçindiren 3 çocuk babası Sami Demir, Van Gölü'nde çekilmenin yaşandığı alanlardan ölü inci kefali ile çevreden atık malzemeler topluyor.

2Vanda yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Demir, kurduğu atölye ve evinin bir odasında balıkları kurutup, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ve kurutulmuş yaprakları tabloya dönüştürüyor.

3Vanda yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Amacının, çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu söyleyen Sami Demir, "Yazın Van Gölü'nün çekildiği alanlarda ölen balıkları toplayıp kurutuyorum.

4Vanda yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Balıkların yanı sıra atıklar da topluyorum. Tüm bunları bir araya getirip sanat eserine dönüştürüyorum. Bu şekilde birçok tablo yaparak evimde sergiliyorum.

5Vanda yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Birçok kişi evime gelerek tabloları inceliyor. Bu tabloları satarak da ailemi geçindiriyorum. Özellikle bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Atölyem ve evim, tüm yakınlarıma ve ziyaretçilere açıktır" dedi.