Van'da yedek parça satan esnaf yaptığı tablolarla çevre bilinci oluşturuyor

Birçok kişi evime gelerek tabloları inceliyor. Bu tabloları satarak da ailemi geçindiriyorum. Özellikle bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Atölyem ve evim, tüm yakınlarıma ve ziyaretçilere açıktır" dedi.