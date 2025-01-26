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Van'da doğa severler Muradiye Şelalesi'nin buzlu sularında yüzdü

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Van'daki Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, 'Kaymakamlık ve derneğimiz işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştirdik. Bölgemizin zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Muradiye Şelalesi'nin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yeri var. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda 40 kişilik ekibimizle yüzdük. Çok keyif aldık. Aramızda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan katılımcılar var. Bize destek sunan Muradiye Kaymakamlığına teşekkür ederim' dedi.

AA
• 26 Ocak 2025 - 16:59 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Ocak 2025 - 16:59 • Son Güncelleme:
1Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Kentte her mevsim ayrı güzelliklere bürünen, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

2Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Muradiye Kaymakamlığının destekleriyle aralarında dernek üyeleri, farklı illerden gelen gönüllüler ile vatandaşların bulunduğu 40 kişilik grup, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan şelalenin bulunduğu alanda bir araya geldi.

3Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Gruptakiler, daha sonra dondurucu soğuğa rağmen şelalenin döküldüğü alanda yüzdü. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için sürekli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

4Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Muradiye Şelalesi'nin her mevsim eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Özel, şunları kaydetti: "Kaymakamlık ve derneğimiz işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştirdik. Bölgemizin zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz.

5Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Muradiye Şelalesi'nin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yeri var. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda 40 kişilik ekibimizle yüzdük. Çok keyif aldık. Aramızda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan katılımcılar var. Bize destek sunan Muradiye Kaymakamlığına teşekkür ederim."

6Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Dernek üyesi Hüsamettin Golcü ise doğaseverlerle Muradiye Şelalesi'nin eşsiz güzelliğine tanıklık ettiklerini aktardı. Etkinlikte güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Golcü, "Suyun güzelliğine dayanamayıp dondurucu soğukta yüzdük. Muhteşem bir deneyimdi. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

7Vanda doğa severler Muradiye Şelalesinin buzlu sularında yüzdü

Katılımcılardan Yasin Çiftçi bölgenin kışın farklı güzellikte olduğunu dile getirerek, "Soğuk havaya rağmen şelalede yüzdük. Burada muhteşem bir doğa var. Van Gölü Havzasındaki güzelliklerin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.