Van'da doğa severler Muradiye Şelalesi'nin buzlu sularında yüzdü
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Van'daki Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, 'Kaymakamlık ve derneğimiz işbirliğiyle yüzme etkinliği gerçekleştirdik. Bölgemizin zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Muradiye Şelalesi'nin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yeri var. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda 40 kişilik ekibimizle yüzdük. Çok keyif aldık. Aramızda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan katılımcılar var. Bize destek sunan Muradiye Kaymakamlığına teşekkür ederim' dedi.
AA
• 26 Ocak 2025 - 16:59 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Ocak 2025 - 16:59 • Son Güncelleme: