Van'da doğa severler Muradiye Şelalesi'nin buzlu sularında yüzdü

Muradiye Şelalesi'nin hem ülkemiz hem de ilimiz için çok önemli bir yeri var. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda 40 kişilik ekibimizle yüzdük. Çok keyif aldık. Aramızda İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan katılımcılar var. Bize destek sunan Muradiye Kaymakamlığına teşekkür ederim."