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Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

16.07.2025 - 17:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Haber Merkezi - gazetevatan.com

Van’da tarihle iç içe eşsiz bir keşif sunan Van Müzesi, son üç yılda ziyaretçi sayısında büyük bir artış yakalayarak adeta bölge turizminin lokomotifi haline geldi. Van Kültür Yolu Festivali ile müzeye ilgi daha da arttı.

1Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

2023 yılında toplam 26.155  kişiyi ağırlayan müze, 2024’te bu sayıyı 30.112  kişiye çıkardı. 2025 yılı ise daha şimdiden bir rekor yılı olma yolunda ilerliyor. Yalnızca yılın ilk altı ayında 79.499 ziyaretçiye ulaşan Van Müzesi, 2023’ün ilk altı ayına göre %601 artış göstererek dikkatleri üzerine çekti.

2Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği ve bu yıl Van’da da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali, şehrin kültürel değerlerine olan ilgiyi daha da artırdı.

3Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

Festival kapsamında düzenlenen konserler, sergiler, tiyatro gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte Van Müzesi hem yerli hem de yabancı turistler tarafından daha çok ziyaret ediliyor.

4Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

Yenilenen modern binasında 2019 yılında kapılarını açan Van Müzesi, zengin koleksiyonları ve etkileyici teşhir düzeniyle bölgenin kültürel belleğini yansıtan en önemli müzelerden biridir.

5Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

Urartu döneminden kalma mühürler, silahlar, takılar ve çivi yazılı tabletler,

Van Kalesi kazılarından çıkan eserler,

Etnografik bölümler ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıyafetler ve eşyalar, ziyaretçilerine adeta bir tarih yolculuğu yaşatıyor.

6Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

Müze yalnızca arkeolojik koleksiyonlarıyla değil, interaktif sergi alanları, çocuklar için eğitim köşeleri ve rehberli turlarıyla da her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

7Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

Van Müzesi ile birlikte Van Kalesi Örenyeri ve Akdamar Anıt Müzesi de yoğun ilgi görmekte.

8Van Müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor!

2025 yılının ilk yarısında üç müze toplamda 200.801 ziyaretçiyi ağırlayarak Van’ın kültürel turizmdeki yükselişini perçinledi.