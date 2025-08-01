Van Gölü canavarı satıldı! İranlı heykeltıraş 600 kilogram demirden yapmıştı

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Efsanelere konu olmuş Van Gölü Canavarı'ndan son zamanlarda sosyal medyada ve festivallerde sıklıkla söz edildiğini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:"Van'ımızla özdeşleşen Van Gölü Canavarı heykelini görünce bahçemize getirmeye karar verdik. 1100 parça demir kullanılarak yapılmış. Gittik yerinde gördük ve çok beğendik. Birçok efsaneye konu olmuş. Dışarıdan gelen turistler, misafirlerimiz merak ettiği için burada sergilemeye başladık. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Buraya gelenler, heykelin önünde fotoğraf çektiriyor. Burada güzel anılar biriktiriyorlar. Amacımız tarihimizi, kültürümüzü tanımalarını sağlamak."