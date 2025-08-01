Van Gölü canavarı satıldı! İranlı heykeltıraş 600 kilogram demirden yapmıştı
Kaynak : AA
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii'nin hurdacılardan topladığı 600 kilogram demirlerden tasarladığı "Van Gölü Canavarı" heykeli, alıcı buldu. Vida, cıvata, motor parçası, inşaat demiri ve çivi kullanılarak yapılan 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğindeki sembolik heykeli bir işletme sahibi satın aldı.
2016'da Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başlayan 56 yaşındaki heykeltıraş Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu küçük atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürüyor.
Vida, cıvata, motor parçası, inşaat demiri ve çivi kullanılarak yapılan 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğindeki sembolik heykel, 350 bin liradan bir işletme sahibine satıldı.
Van Kalesi'nin karşısında yöresel yemeklerin hazırlandığı işletmenin önünde sergilenmeye başlanan heykel, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bölgedeki tarihi kalıntıları ziyaret eden ve işletmeye gelenler, dinozora da benzetilen heykelin önünde fotoğraf çekiyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.
Burada efsane olmuş fikri heykele dönüştürmek istedim. Eski araçlardan 600 kilogram demir topladım. 3 ay boyunca uğraştım ve tamamladım. Bir gün Van Gölü sahilinde sergiledim. Çok ilgi gördü. Satın almak istediler. Ben de sattım. Şimdi restoranın önünde sergileniyor. İnsanlar oraya gidip fotoğraf çekiyor." dedi.
Efsanelere konu olmuş Van Gölü Canavarı'ndan son zamanlarda sosyal medyada ve festivallerde sıklıkla söz edildiğini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:"Van'ımızla özdeşleşen Van Gölü Canavarı heykelini görünce bahçemize getirmeye karar verdik. 1100 parça demir kullanılarak yapılmış. Gittik yerinde gördük ve çok beğendik. Birçok efsaneye konu olmuş. Dışarıdan gelen turistler, misafirlerimiz merak ettiği için burada sergilemeye başladık. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Buraya gelenler, heykelin önünde fotoğraf çektiriyor. Burada güzel anılar biriktiriyorlar. Amacımız tarihimizi, kültürümüzü tanımalarını sağlamak."