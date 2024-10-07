Uzman isim uyardı! Konya'da obruk tehlikesi artıyor: Daha önceden görülen belirtilere dikkat
İç Anadolu havzasında kullanımı her geçen yıl daha da artan yer altı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların oluşumuna değinen Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların birçoğunun oluşumdan önce meydana gelen fiziki belirtilere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
İHA
• 07 Ekim 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Ekim 2024 - 07:30 • Son Güncelleme: