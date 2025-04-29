Uzman isim uyardı: Bu bitki kesinlikle yenilmemeli ve kopartılmamalı! Yılın sadece 3 ayında görünüyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine özgü ve bilimsel adı "Crocus keltepensis" olan Keltepe çiğdemi, kritik tehdit altındaki endemik bitkiler arasında yer alıyor. Yüksek rakımlarda, sadece şubat, mart ve nisan aylarında açan bu özel türün korunması gerektiğine dikkat çeken Dr. Hüseyin Doğan, "Özellikle Krokus flavusun, hatta Krokus chrysanthusun da yumrularının tüketildiğini, pilavlara eklendiğini biliyorum ama Keltepe çiğdemi için konuşacak olursak bunun yenilebilene dair henüz bir araştırma yapılmadı. Yenilebilir gıda değeri olsa bile kesinlikle yenilmemeli, kopartılmamalıdır. Bu bitkinin nesli kritik tehdit altında, o yüzden yerinde kalması, hatta popülasyonun artırılması birinci öncelik olmalı' dedi.
KOCAELİ (İHA) -
• 29 Nisan 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
KOCAELİ (İHA) -
• 29 Nisan 2025 - 15:00 • Son Güncelleme: