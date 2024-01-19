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GündemUzaya kaç günde gidilir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir?
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Uzaya kaç günde gidilir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir?

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında yapılan uzay yolculuğu başladı. Bu, sadece bir başlangıç." ifadeleri ile uzay misyonunu aktaran Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi. Peki, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir, uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak?

• 19 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Uzaya kaç günde gidilir Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Peki, Uzaya kaç günde gidilir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak?

2Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak

Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak?

Alper Gezeravcı uzayda 14 gün kalacak. Gezeravcı SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak. Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatını Orlandı açıklarına okyanusa inmesi planlanıyor.

3Uzaya kaç günde gidilir

Uzaya kaç günde gidilir?

Mürettebatı taşıyacak araç 1,5 gün sürecek.

4Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak

Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

5Uzaya kaç günde gidilir Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

6Uzaya nasıl gidilir

Uzaya nasıl gidilir?

Uzay yolculuğu, Dünya'dan atmosfer dışına veya dış uzayda gerçekleştirilen yolculuktur. Uzay yolculukları, insanlı veya insansız uzay araçları ile bilimsel, askerî ve ticarî amaçlarla gerçekleştirilir.

7Uzaya kaç günde gidilir Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir

Uzay yolculukları genellikle uzay aracını taşıyan roketlerin yeryüzünde ateşlenmesi ile başlar. Yerçekimini yenen taşıt, atmosfer dışına çıkar. Bazı uzay araçları Dünya'ya geri dönecek şekilde tasarlanmışlardır. Bir kısmı ise süresiz olarak uzaya gönderilirler. Uzay araçlarının hareketlerini inceleyen bilim dalına astrodinamik denir.