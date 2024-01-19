Uzaya kaç günde gidilir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir?
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında yapılan uzay yolculuğu başladı. Bu, sadece bir başlangıç." ifadeleri ile uzay misyonunu aktaran Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi. Peki, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir, uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak?
• 19 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: