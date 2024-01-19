Uzaya kaç günde gidilir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak, Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak, dünyadan uzaya kaç günde, kaç saatte gidilir?

Uzay yolculukları genellikle uzay aracını taşıyan roketlerin yeryüzünde ateşlenmesi ile başlar. Yerçekimini yenen taşıt, atmosfer dışına çıkar. Bazı uzay araçları Dünya'ya geri dönecek şekilde tasarlanmışlardır. Bir kısmı ise süresiz olarak uzaya gönderilirler. Uzay araçlarının hareketlerini inceleyen bilim dalına astrodinamik denir.