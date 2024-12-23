Uyuşturucudan kurtuldu, aynı merkezde eğitmen oldu!
Isparta'da uyuşturucu ve madde bağımlılarının rehabilite edilmesi için hizmet veren bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, bugüne kadar 750 kişi tedavi edildi. Merkezdeki tedavi sonrası bağımlılıktan kurtulmayı başaran Mustafa Sarı (35), kendisi gibi olanlara yardım etmek için gönüllü eğitmen oldu. Mustafa Sarı, "2,5 yıldır hayatın anlamını ve tadını çıkarıyorum" dedi.
• 23 Aralık 2024 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2024 - 10:54 • Son Güncelleme: