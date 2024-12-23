Uyuşturucudan kurtuldu, aynı merkezde eğitmen oldu!

'21 YAŞINDA MADDEYE DÜŞTÜM’

Rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görüp, bağımlılıktan kurtulmayı başaran Mustafa Sarı, gönüllü eğitmen olarak merkezde kalmaya karar verdi. Burada bağımlılara destek verip, kurtulmaları için yardımcı olmaya çalışan Mustafa Sarı, kendisinin de rehabilite döneminde zor bir süreç geçirdiğini anlattı. Mustafa Sarı, "21 yaşında maddeye düştüm. 7-8 kere AMATEM'e (Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi) yattım. 4 kere çip tedavi gördüm. 1 kere iğne tedavisi gördüm. 1 kere de İstanbul'da özel bir hastanede elektroşok tedavisi gördüm ama hiçbirinde fayda göremedim. En son UYUMDER'e geldim. Yaşar Hocamız dedi ki 'Sen bırakmaya kararlı mısın?', 'Hocam gerçekten kararlıyım' dedim. Elini uzattı bana dedi ki 'Sana elimi uzatırım. Sen de elini uzatacaksan, seninle burada anlaşma yapacağız. Ne dersem o kurallara uyacaksın' dedi. O gün Allah razı olsun; elimi verdim, bir daha da elimi geri çekemiyorum, artık bırakmıyor. Allah'tan da hiçbir zaman bırakmasını istemiyoruz" diye konuştu.