Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: "Adam" ve "Yuri" suçlulara göz açtırmıyor

EĞİTİM SÜRECİ VE GÖREVE HAZIRLIK

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından narkotik köpek idarecilerinin çeşitli testlerden geçtiğini aktaran Gökgöz, "Öncelikle bizler bir teste tabi tutuluyoruz. Bu testi başarılı bir şekilde geçtikten sonra Başkanlığımızın uygun gördüğü köpeklerle 3,5 aylık bir eğitim sürecine başlıyoruz. Eğitimi başarıyla tamamladığımızda, eğitim aldığımız köpeklerle birlikte görev yapacağımız illere dönüyoruz. Eğitim sürecinde, köpeklerimizle olan bağımızı ve iletişimimizi güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Onları bir mesai arkadaşı olarak görüyoruz ve sağlıklarını, antrenmanlarını aksatmadan görevimizi özverili bir şekilde yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Gökgöz, narkotik köpeklerinin eğitime anne sütünden kesildikten sonra başladığını belirterek, "Bu süreçte 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotlarla testlere tabi tutulurlar. Her aşamayı başarıyla geçen köpekler, bir sonraki seviyeye geçer. 1 yaşını tamamlayan köpekler, uygun görülen branşlarda belirlenen idareci personel ile birlikte kurslarını tamamlayarak aktif görev yerlerine gönderilir" dedi.