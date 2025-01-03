Uydu görüntüleri ile ortaya çıktı: İstanbul 10 yılda tamamen değişti!

Radar uydularının her 12 günde bir dünya etrafındaki turunu tamamladıklarını ifade eden Kutoğlu, "Bu uygulamayla radar uydularından toplanan 12 günlük verileri gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetine kavuştuk. Bu uygulamayı kullanarak, kentlerimizdeki ya da bir bölgenin arazisindeki değişimlerin bütünüyle resmini çekmek ve incelemek mümkün olabiliyor" dedi.