Uydu görüntüleri ile ortaya çıktı: İstanbul 10 yılda tamamen değişti!
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibi ile radar uydularından geliştirdiği yazılım olan Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana kentsel büyümesini inceledi. Kutoğlu, "Genellikle kıyı alanları muhafaza edilmiş, orada çok fazla bir değişim yok. Ama geri planlarda şehir, kuzey bölgesine doğru büyümüş. 10 yılda şehir baştan aşağı adeta yeniden yaratılmış" dedi.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA)
• 03 Ocak 2025 - 10:22 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA)
• 03 Ocak 2025 - 10:22 • Son Güncelleme: