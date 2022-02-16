Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı!
81 yaşında hayata veda eden Rumeli türküleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran müzisyen Arif Şentürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk için Seyyid Nizami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Türkücü Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı, ardından hastanede hayatını kaybetti. Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Şentürk'ün arkadaşı sanatçı Soner Özbilen, "Arif benim arkadaşımdan öte can dostumdu. Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemden beri Rumeli'yi temsil eden iki sanatçı vardı. Arif Şentürk ve Soner Özbilen. Ne mutlu bize ki biz camiamızı temsil etmekte başarılı olduk. Arif bayrağı çekti birlikte yürüttük o bayrağı. Ben kolumun bir tanesini vermiş oldum. Arif hiç unutmayacağımız türküleriyle aramızda olan bir dostumuz" şeklinde konuştu.
"YÜREĞİMİZİ ACITTI"
Şarkıcı Faruk Yılmaz, "Yıllarca birlikte çalıştık. Arif ağabey yüreğimizi acıttı. Bugün bizim kara günümüz ama mutlu gitti sanrım bu dünyadan. Çok güzel türküler icra etti. Orijinal bir adamdı. orijinal geldi, orijinal gitti" dedi. Ekrem Pehlivan ise "Renkli önemli bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Rumeli camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.