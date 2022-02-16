Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı!

Şentürk'ün arkadaşı sanatçı Soner Özbilen, "Arif benim arkadaşımdan öte can dostumdu. Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemden beri Rumeli'yi temsil eden iki sanatçı vardı. Arif Şentürk ve Soner Özbilen. Ne mutlu bize ki biz camiamızı temsil etmekte başarılı olduk. Arif bayrağı çekti birlikte yürüttük o bayrağı. Ben kolumun bir tanesini vermiş oldum. Arif hiç unutmayacağımız türküleriyle aramızda olan bir dostumuz" şeklinde konuştu.