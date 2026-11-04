Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUşak'ta öğrencilere kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi
HaberlerGündem Haberleri Uşak'ta öğrencilere kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi

Uşak'ta öğrencilere kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi

04.11.2026 - 10:00Güncellenme Tarihi:

Uşak Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültür Koruyucuları" çocuk eğitim programı kapsamında, Yaşar Akar İlkokulu öğrencilerine kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Uşak'ta öğrencilere kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi

Müze uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere kültür varlıklarının önemi, tarihi eserlerin korunması ve kaçakçılığın kültürel mirasa verdiği zararlar anlatıldı.

2Uşak'ta öğrencilere kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulurken kültürel mirasın korunmasında kendilerinin de sorumluluk taşıdığını öğrendi.

3Uşak'ta öğrencilere kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi

Çocuklarda erken yaşta kültürel miras bilinci oluşturmayı amaçlayan "Kültür Koruyucuları" eğitim programının, belirlenen takvim doğrultusunda Uşak genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi. Programla daha fazla öğrenciye ulaşılması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi