Üreticiler kötü haberi verdi, kriz kapıda: Daha da düşecek, zarar edeceğiz

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Arabacı, kış aylarında ayçiçeğine katkı yapan yağışlar olduğunu ancak mayıs ayından itibaren yağışların beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.



Ayçiçeğinin gelişim dönemlerinde yağışa ihtiyaç duyduğunu anımsatan Arabacı, "Ayçiçeğinin tam çiçeklenme döneminde kuraklık geldi. Kafa yapısı yeterli seviyede gelişemedi, ardından tane büyüme döneminde de yağış olmadı. Bundan dolayı kafa gelişimi düzgün olmadı, tane besleme cılız kaldı. Bundan dolayı düşük bir verim öngörülüyor. Büyük bir kafa yapısı olsa dekara 200 kilogram ortalama alınır. Geçen yıl ortalama 80 kilogram almıştık, bu yıl bunu dahi göreceğimizi düşünmüyorum." diye konuştu.