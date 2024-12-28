Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatıyorlar! Edirne'de kültürel miras taşıyıcıları aynalı süpürge geleneğini gelecek nesillere aktarmak istiyorlar
Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Varol Kuzu (53), eşi Ayşe Kuzu (55) ile kentin kültür mirasının simgelerinden aynalı süpürge yaparak, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor. Kuzu, "Şu anda biz de çırak bulmakta zorlanıyoruz. Şu ana kadar hiçbir genç meraklanıp da gelmedi, 'Gelelim süpürge yapımını öğrenelim' diyen olmadı. Bir genç kardeşimiz gelsin ona el verelim, bu mesleği o da devam ettirsin, gelecek nesillere aktarsın, bütün gayemiz o şu anda" dedi.
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
• 28 Aralık 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
• 28 Aralık 2024 - 10:31 • Son Güncelleme: