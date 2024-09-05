Unutulmaya yüz tutan tarifleri yaşatmaya çalışıyor: Baba yadigarı dükkanda mesleğini sürdürüyor

Eskiden o kadar talep yoktu ama gastronomi ile ilgili meraktan dolayı yeni nesil bayağı bir merak sardı. Kemeraltı'nda geçmişte her meslekten çok büyük sanatkarlar vardı. Maalesef hiçbiri devam etmedi, hepsi el değiştirdi. Onun için bu mesleklerin yapılması bizim için büyük bir kazanç olur" dedi.