Unutulmaya yüz tutan tarifleri yaşatmaya çalışıyor: Baba yadigarı dükkanda mesleğini sürdürüyor
İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Abacıoğlu Hanı'nda 90 yıllık dükkanlarında baba yadigarı mesleğini devam ettiren Rafael Palombo (80), sazan balığı yumurtasından unutulmaya yüz tutmuş sefarad lezzeti olan 'tarama' mezesi ile mumlu kefal yumurtasından 'bottarga' yapıyor. Palombo, "Balık yumurtası kültürü devam ediyordu ama tarama, unutulmaya yüz tutmuş bir mezeydi. Çünkü yapmak biraz beceri istiyor. Kimse de uğraşmıyor, yeni nesil bu lezzetleri yapmıyor. Sırf lezzet kaybolmasın diye uğraşıp, yapıyorum" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 05 Eylül 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 05 Eylül 2024 - 11:36 • Son Güncelleme: