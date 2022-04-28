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MagazinÜnlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...
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• 28 Nisan 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:

Ünlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...

Ünlü isimlerin bilinmeyen fobileri ortaya çıktı! Kimi karanlıktan, kimi yüksekten, kimi ise minicik bir böcekten korkuyor. Hatta yiyeceklerden korkan bile var. Her insanın olduğu gibi sürekli gündemde olan şöhretlerin de fobileri bulunuyor. Bakın magazin dünyasının ünlü isimleri nelerden korkuyor? İşte Kıvanç Tatlıtuğ’dan Özge Özpirinçci’ye, Beren Saat’ten Murat Boz’a birçok ünlü ismin gizemli korkuları...

• 28 Nisan 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:
1Ünlülerin bilinmeyen korkuları Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...
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Deniz canlılarından korkanlardan elmayı görünce gözleri yaşaranlara, yükseklikten korkanlardan, martıdan yanında bir sterilizasyon ekibiyle dolaşanlara kadar ünlülerin bilinmeyen pek çok korkusunu derledik. İşte ünlülerin takıntı haline getirdiği fobileri...

2JOHNNY DEPP

JOHNNY DEPP

53 yaşındaki ABD'li yıldız çocukların çok sevdiği palyaçolardan hoşlanmıyor. Palyaçolar gibi yapay ve ani hareketlerde bulunan her şeyden korktuğunu ifade ediyor.

3BILLY BOB THORNTON

BILLY BOB THORNTON

Angelina Jolie'nin esli eşi Billy Bob Thornton, antik mobilyalardan nefret ediyor. 61 yaşındaki oyuncu ve müzisyen onların etrafında nefes alamadığını hatta yemek bile yiyemediğini söylüyor.

4MADONNA

MADONNA

ABD'li şarkıcı gök gürültüsü ve yıldırımdan korkuyor. 57 yaşındaki yıldızın en ilginç korkusu ise DNA'sı. DNA'sının çalınmasından korkan Madonna, yanında bir sterilizasyon ekibiyle dolaşıyor.

5ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

30 yaşındaki oyuncu evde açık kalan dolap kapaklarından korkuyor ve kapatmadan asla uyuyamadığını söylüyor.

6ADELE

ADELE

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele henüz 9 yaşındayken bir martının, elindeki dondurmayı aldığını ve o günden beri martılardan korktuğunu söylüyor.

7BEREN SAAT

BEREN SAAT

32 yaşındaki ünlü oyuncu, her kadın gibi en büyük korkusunun taciz edilmek olduğunu söylüyor.

8KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü oyuncunun böcek veya yükseklik gibi bir korkusu yok. 32 yaşındaki Tatlıtuğ'un en korktuğu şey ise yalnız kalmak.

9RIHANNA

RIHANNA

Barbadoslu şarkıcının en büyük korkusu balıklar ve yosunlar. Denize girince, deniz canlılarıyla karşılaşma fikri dahi 28 yaşındaki yıldızı korkutmaya yetiyor.

10MURAT BOZ

MURAT BOZ

Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının sahneye elma atması sonucunda ise zor durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.

11JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

35 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı örümcek ve köpek balığından korkuyor. (Milliyet)

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