• 28 Nisan 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:
Ünlülerin bilinmeyen korkuları! Elmayı görünce gözleri yaşaran bile var...
Ünlü isimlerin bilinmeyen fobileri ortaya çıktı! Kimi karanlıktan, kimi yüksekten, kimi ise minicik bir böcekten korkuyor. Hatta yiyeceklerden korkan bile var. Her insanın olduğu gibi sürekli gündemde olan şöhretlerin de fobileri bulunuyor. Bakın magazin dünyasının ünlü isimleri nelerden korkuyor? İşte Kıvanç Tatlıtuğ’dan Özge Özpirinçci’ye, Beren Saat’ten Murat Boz’a birçok ünlü ismin gizemli korkuları...
• 28 Nisan 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:
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Deniz canlılarından korkanlardan elmayı görünce gözleri yaşaranlara, yükseklikten korkanlardan, martıdan yanında bir sterilizasyon ekibiyle dolaşanlara kadar ünlülerin bilinmeyen pek çok korkusunu derledik. İşte ünlülerin takıntı haline getirdiği fobileri...
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MURAT BOZ
Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının sahneye elma atması sonucunda ise zor durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya dönüştüğünü ifade ediyor.
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