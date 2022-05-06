Ünlüler tatil sezonunu açtı! Seda Bakan paylaştı...

2018 / 2022

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Barselona'ya gitti. Ünlü oyuncu tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 2018'de de aynı yerde tatil yapan Bakan, iki fotoğrafını karşılaştırdı altına "Neydim, ne oldum adlı çalışma" notunu düştü.