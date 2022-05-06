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MagazinÜnlüler tatil sezonunu açtı! Seda Bakan paylaştı...
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• 06 Mayıs 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Seda Bakan paylaştı...

Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı, Instagram sayfalarına bikinili ve mayolu fotoğraflar düşmeye başladı. İşte ünlü isimlerin keyifli günlerinden sosyal medyaya yansıyanlar...

• 06 Mayıs 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
12018 / 2022
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2018 / 2022

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Barselona'ya gitti. Ünlü oyuncu tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 2018'de de aynı yerde tatil yapan Bakan, iki fotoğrafını karşılaştırdı altına "Neydim, ne oldum adlı çalışma" notunu düştü.

2AŞKIYLA BERABER

AŞKIYLA BERABER!

Influencer Ezgi Fındık tatile sevgilisiyle çıktı. Mayosuyla plajda bol bol fotoğraf çektiren Fındık’ın Instagram paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

3BODRUMA GİTTİ

BODRUM'A GİTTİ!

Aslı Bekiroğlu bayram tatili için Bodrum’a gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, plajdan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

4KARPUZ KABUĞU DENİZE DÜŞTÜ

KARPUZ KABUĞU DENİZE DÜŞTÜ

Zuhal Topal ailesi ve yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile Kıbrıs’ta sezonu açtı. Ünlü oyuncu, deniz fotoğraflarını Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Karpuz kabuğu denize düştü.”

5KAHVALTIDA AĞIRLADI

KAHVALTIDA AĞIRLADI!

Demet Akbağ bayramda kardeşi Sedef İybar’ı Alaçatı’daki evinde ziyaret etti. Birlikte kahvaltı yapan kardeşler, daha sonra güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile indi.

6KAZDAĞLARINDA SEZONA MERHABA

KAZDAĞLARI'NDA SEZONA MERHABA!

Emina Jahovic tercihini Kazdağları’ndan yana kullandı. Ünlü şarkıcı güneşlenirken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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