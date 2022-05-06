• 06 Mayıs 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Seda Bakan paylaştı...
Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı, Instagram sayfalarına bikinili ve mayolu fotoğraflar düşmeye başladı. İşte ünlü isimlerin keyifli günlerinden sosyal medyaya yansıyanlar...
• 06 Mayıs 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
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2018 / 2022
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Barselona'ya gitti. Ünlü oyuncu tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 2018'de de aynı yerde tatil yapan Bakan, iki fotoğrafını karşılaştırdı altına "Neydim, ne oldum adlı çalışma" notunu düştü.
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