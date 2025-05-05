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GündemÜnlü oyuncu korkunç olaya şahit oldu! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Ünlü oyuncu korkunç olaya şahit oldu! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

Ünlü oyuncu korkunç olaya şahit oldu! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

Şişli’de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anına tanık olan oyuncu Nur Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş" dedi.

• 05 Mayıs 2025 - 15:17 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2025 - 15:17 • Son Güncelleme:
1Ünlü oyuncu korkunç olaya şahit oldu Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de ayrıldığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

2Ünlü oyuncu korkunç olaya şahit oldu Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

3CİNAYET ANI KAMERADA

CİNAYET ANI KAMERADA

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından aynı araçla kaçan eski koca Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı, Silivri'deki polis kontrol noktasında yakalandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yakalan şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

5“ÖN TARAFA BAKTIĞIMDA KADINI GÖRDÜM

“ÖN TARAFA BAKTIĞIMDA KADINI GÖRDÜM"

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi.

6GEZMEK İÇİN İSTANBULA GELMİŞTİK

'GEZMEK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİK'

Silivri'de yakalanan 4 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor. Rüstem Elibol ile birlikte olay yerine gelen şüphelilerden birinin polisteki ifadesinde “Gezmek için İstanbul'a gelmiştik. Rüstem bizi bir işi olduğunu söyleyerek yanına çağırdı. Olay yerinde beklerken kadını görünce arabadan indi. Kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Kadın direnince ateş etti. Kadın yaralanınca oradan kaçtık" dediği ortaya çıktı.