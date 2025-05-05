Ünlü oyuncu korkunç olaya şahit oldu! Kaçırmak istediği eski eşini sokak ortasında öldürdü
Şişli’de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anına tanık olan oyuncu Nur Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş" dedi.
• 05 Mayıs 2025 - 15:17 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2025 - 15:17 • Son Güncelleme: